فيديو | فوز صعب يؤجل تتويج النصر - الهلال ينتصر أمام الاتفاق بفضل إدواردو

الزعيم يواصل المنافسة على اللقب، الذي تأجل الحسم به إلى الجولة الأخيرة

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

خطف الهلال فوزًا صعبًا أمام الاتفاق بهدف وحيد، على ملعب الأمير محمد بن فهد، ضمن الجولة قبل الأخيرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

الزعيم كاد أن يتقدم مبكرًا في الدقيقة الثالثة عن طريق سالم الدوسري، لكن المدافع رامون أرياس تدخل في الوقت المناسب، ليكرر الكرة إلى حارس الاتفاق في التوقيت المناسب.

وفي الدقيقة 37 من عمر الشوط الأول، يلغي حكم اللقاء هدفًا للاتفاق بأقدام هزاع الهزاع بعد تمريرة من علي الهزازي، بداعي التسلل.

ومع بداية الشوط الثاني وتحديدًا في الدقيقة 52 من عمر اللقاء، سجل إدواردو هدف الزعيم الوحيد في المباراة بعد عرضية متقنة من كنو، ليسددها إدواردو مباشرة في الشباك.

⚽️ الهدف الأول لنادي الهلال سجله اللاعب ادواردو في الدقيقة 52

الإتفاق 0 : 1 الهلال#الاتفاق_الهلال

⁧#دوري_كاس_الامير_محمد_بن_سلمان

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⁦ ⁦https://t.co/ZL2i7TZJpA pic.twitter.com/YKZ7q4wtTJ — دوري بلس (@dawriplusksa) May 11, 2019

وفي الدقيقة 86، يحتسب حكم المباراة ضربة جزاء لصالح الهلال لإعاقة إدواردو داخل المنطقة، أهدرها جوميس بعد تألق الحارس في التصدي لها.

لاعبو الزعيم تسابقوا في الدقائق الأخيرة على إهدار الفرص في ظل تألق كبير من الدفاع الاتفاقي وحارسه.

الفوز رفع رصيد الزعيم إلى النقطة 66 في المركز الثاني بفارق نقطة واحدة عن الصدارة، بينما تجمد الاتفاق عند النقطة الـ33 في المركز الـ11 بجدول الترتيب.