فيديو | فوز الفتح وتأزم موقف ضمك وهزيمة التعاون

ملخص اليوم الأول من عودة الدوري السعودي..

عادت مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين من جديد للانطلاق اليوم الثلاثاء، ضمن الجولة الـ23، إذ أقيمت ثلاث مباريات لفرق المنتصف.

المباراة الأولى، جمعت بين الفتح والفيحاء، على ملعب مدينة الأمير عبد الله بن جلوي الرياضية، وفاز بها الأول بثنائية نظيفة.

الدقيقة 16، شهدت هدف المباراة الأول من ضربة جزاء، احتسبها الحكم بعد الرجوع لتقنية الفيديو، سجلها مروان سعدان.

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وألغى حكم اللقاء هدف التعادل للفيحاء بالدقيقة 49، بعد الرجوع لتقنية الفيديو، بداعي وجود تسلل، وفي الدقيقة 60 تم إلغاء هدف ثاني للفيحاء أيضًا عن طريق عبد الكريم القحطاني، بداعي التسلل كذلك.

وعزز الفتح من تقدمه بهدف ثانٍ في الدقيقة 75، بأقدام سفيان بن دبكة.

الفتح رفع رصيده إلى النقطة 22 في المركز الـ14، بينما تجمد رصيد الفيحاء عند النقطة 27 بالمركز الـ11.

المباراة الثانية، فاز بها الرائد أمام ضمك بثلاثية نظيفة، على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية، ليتأزم موقف الثاني.

الهدف الأول سجله الرائد بعد مرور ثماني دقائق فقط من المباراة، عن طريق ماوكو، من تسديدة من داخل منطقة الجزاء.

قبل لحظات من نهاية الـ45 دقيقة الأولى، أضاف أحمد الزين الهدف الثاني للرائد بعد انطلاقة رائعة من الجهة اليسرى.

وجاء ثالث الأهداف قبل النهائي بعشر دقائق، بأقدام محمد فوزير بعد انطلاقة من وسط الملعب حتى وصل إلى داخل منطقة الجزاء.

الرائد احتل بهذا الفوز المركز السادس برصيد 35 نقطة، بينما تأزم موقف ضمك بتجمد رصيده عند النقطة 18 في المركز الـ15.

المباراة الثالثة، تلقى بها التعاون الهزيمة أمام الفيصلي بثنائية مقابل هدف وحيد، على ملعب مدينة المجمعة الرياضية.

الفيصلي تقدم مبكرًا بالدقيقة التاسعة، من تسديدة رائعة من داخل منطقة الجزاء، بأقدام أحمد أشرف.

وتعادل سكري القصيم في الدقيقة 64، عن طريق أميسي، وإن كان حكم الراية أشار بوجود تسلل، لكن احتسبه حكم الساحة بعد استشارة طاقم الفيديو.

بعدها بست دقائق، تقدم العنابي من جديد بهدف جيليرمي، الذي استخلص الكرة بعد خطأ دفاعي قاتل.

الهزيمة جمدت رصيد السكري عند 32 نقطة في المركز الثامن، أما العنابي فرفع رصيده إلى 38 نقطة بالمركز الرابع.