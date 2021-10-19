فيديو | فهد الهريفي: عدالة المنافسة كانت غائبة، الهلال كان مدعومًا بقوة

نجم النصر التاريخي يتحدث عن فترة في زمن الصراع بين عملاقي الرياض

أكد فهد الهريفي نجم النصر المعتزل أن كفة فريقه ومنافسه الهلال في مباراة الليلة ضمن نصف نهائي دوري أبطال آسيا متساوية، مشيرًا إلى أن أكثر ما يُميز تلك القمة القارية هي احترام الفريقين لبعضهما البعض.

وأوضح الهريفي خلال تصريحاته لقناة أبو ظبي الرياضية مساء أمس أن الفريق النصراوي مر بالكثير من العقبات حتى وصل لتلك المرحلة، سواء غياب اللاعبين للإصابات والإيقاف أو تغيير المدرب أو الرهان على اختيار عبد الرزاق حمدالله.

صاحب الـ56 عامًا تطرق لتاريخ المنافسة بين الفريقين الكبيرين، مؤكدًا أن الهلال كان مدعومًا بقوة خلال الفترة التي كان يلعب فيها، ومشيرًا إلى أن العدالة كانت غائبة في المنافسة بين الطرفين.

إذ قال "الهلال حصل على دعم كبير لم يحصل عليه غيره من الأندية، سواء دعم مالي أو إعلامي، عدالة المنافسة كانت غائبة على أيامنا، وقد عشنا ذلك الوضع، سواء فيما يخص التحكيم أو قرارات لجان اتحاد الكرة أو غيرها".

فهد الهريفي: عدالة المنافسة على أيامنا لم تكن متواجدة.. #الهلال كاد أن يخرج من هذه البطولة في دور المجموعات #Asia_Show #أبوظبي_الرياضية 1 pic.twitter.com/nQ5e4gi5qP — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) October 18, 2021

يُشار إلى أن الهلال تخطى برسبوليس الإيراني في نصف النهائي بعدما هزمه 3-0، فيما سحق النصر فريق الوحدة الإماراتي بنتيجة 5-1.