فيديو | فضيحة في كولومبيا .. تركوا الخصم يسجل في الدقيقة الأخيرة ليصعد!

غضب كبير في كولومبيا من الفضيحة التي وقعت في مباراة يونيون ماجدالينا ويانيروس بالدرجة الثالثة!

نجح فريق يونيون ماجدالينا في الصعود للدرجة الثانية الكولومبية بعد الفوز على نظيره يانيروس في مباراة بالدرجة الثالثة.

الفوز منح الفريق بطاقة الصعود لماجدالينا على حساب فورتاليزا الذي خسر بهدفين لهدف على أرضه ضد نظيره بوجوتا.

لكن أي فوز ذلك الذي جاء؟ وكيف كانت طريقة تحقيقه مثيرة للجدل؟

أظهر مقطع فيديو كيف تعامل نجوم الدفاع في فريق يانيروس عن الخصوم وسمحوا لهم بتسجيل الهدف بمنتهى السهولة في الدقيقة الأخيرة.

الأمر الذي أثار الكثير من الغضب في الأوساط الرياضية العالمية بشكل عام والكولومبية بشكل خاص، وصلت إلى نجوم المنتخب.

Robaron a Fortaleza.

Lamentable que esto pase en el fútbol colombiano… pic.twitter.com/ExaQwymisV — Juan C. (@juanfcanop) December 4, 2021

ماذا قال نجوم منتخب كولومبيا عن فضيحة الهدف؟

وكان على رأس هؤلاء الذين عبروا عن غضبهم خوان كوادرادو نجم يوفنتوس الإيطالي، والذي أكد أن ذلك الهدف فيه الكثير من "عدم الاحترام" للكرة الكولومبية وتاريخها.

وأضاف زميله في الفريق ماتيوس أوريبي نجم فريق بورتو: "ما حدث في تلك المباراة يتسبب في الكثير من الإحراج لبلادنا".

ماذا قال مدرب فورتاليزا عن التلاعب في النتيجة بذلك الشكل الفج؟

قال نيلسون فلوريس المدير الفني لفورتاليزا: "لا أخجل كوني أبكي أمامكم، صحيح أن فريقنا لم يقدم كل شيء لكننا تعرضنا للسرقة، ولا يمكن التأهل بتلك الطريقة".

جدير بالذكر أنه من المنتظر أن تفتح لجنة الانضباط تحقيقًا في الهدف الذي سلب التأهل من فورتاليزا ومن المنتظر توقيع عقوبات على الفريقين.

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