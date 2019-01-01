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كأس آسيا

فيديو - فرحة عارمة في قطر بهدفي العنابي في اليابان

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شاهد فرحة جماهير قطر بهدفي العنابي في اليابان
أحمد رفعت    فيسبوك      تويتر

نجح المنتخب القطري في تسجيل هدفين، في مرمى المنتخب الياباني خلال الشوط الأول من مباراة نهائي كأس أمم آسيا 2019 المقامة بالإمارات.

المعز علي صاحب الهدف الأول في الدقيقة 12 من زمن المباراة، عن طريق ركلة مزدوجة أسكنت شباك الساموراي الياباني.

وتمكن عبد العزيز من تسجيل الهدف الثاني للمنتخب القطري في الدقيقة 28 من زمن المباراة، عن طريق تسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء.

وانتشرت فرحة عارمة على جماهير قطر التي تتابع المباراة، والتي لم تتمكن من التوجه إلى الإمارات لمساندة العنابي في البطولة القارية.

المنتخب القطري وضع يدًا على كأس آسيا، ليتوج بها لأول مرة في تاريخه، بعدما أنهى الشوط الأول لصالحه بالفوز بهدفين دون رد.

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