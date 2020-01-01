فيديو - فان دير سار: متشوق لكأس العالم 2022

الهولندي أبدى إعجابه بملاعب المونديال

قال إيدوين فان دير سار الحارس التاريخي لنادي مانشستر يونايتد سابقاً والمدير الرياضي لنادي أياكس أمستردام، إن قرار تنظيم كأس العالم 2022 في قطر بفصل الشتاء كان مفاجئاً للجميع.

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم قد قرر في وقت سابق إقامة مونديال 2022 بقطر في فصل الشتاء بدلاً من الصيف.

و وأضاف في تصريحات لقنوات الكأس الرياضية: "اعتقد أن هذا القرار جيد لكل المنتخبات خاصة منتخبات قارة أوروبا وسيكون الجميع على وفاق أكبر بإقامة البطولة في أجواء أكثر روعة من حرارة الصيف، وأنا متشوق لبدء المنافسات في قطر".

وتابع: "لقد تدربت على أحد ملاعب المونديال وهو ملعب الوكرة الجنوبي وهو أكثر من رائع، مصمم بأحدث التقنيات، وغرف ملابس كبيرة".

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وعن لعب منتخب هولندا في قطر تحت قيادة المدرب كومان أكد أن هولندا بلد صغير لا يتعدى عدد سكانها الـ17 مليون نسمة ولكن لديهم تاريخ جيد للغاية في المونديال، لدينا فرصة كبيرة بفضل الشباب المتواجدين في تحقيق إنجاز جيد لبلادنا.

واختتم: "اللاعبون المتواجدين في منتخب هولندا في الفترة الحالية، هم خريجي الأكاديميات الهولندية المختلفة لدينا استراتيجية كبيرة في تطوير الكرة الهولندية".

يذكر أن منتخب هولندا نجح تحت قيادة كومان في الصعود إلى نهائي دوري الأمم الأوروبية والصعود إلى يورو 2020.