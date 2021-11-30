فيديو | غرائب وطرائف .. مدرب العراق يمنع لاعبه من تسديد ركلة جزاء بطريقة مبتكرة

انطلقت في قطر اليوم الثلاثاء مباريات بطولة كأس العرب 2021 التي تُنظم لأول مرة في التاريخ تحت مظلة الاتحاد الدولي لكرة القدم ويُشارك فيها 16 منتخبًا عربيًا تأهل بعضهم بطريقة مباشرة والبعض الآخر عبر التصفيات.

الإثارة والمتعة كانتا حاضرتين في مباراة العراق وعُمان التي انتهت بالتعادل 1-1، لكن كذلك اللقطات الغريبة والجدلية وأبرزها تدخل زيليكو بتروفيتش المدير الفني لأسود الرافدين لمنع لاعبه من تسديد ركلة جزاء.

ما القصة؟ وكيف ولماذا منع بتروفيتش لاعبه من تسديد ركلة جزاء؟

نتيجة اللقاء كانت تُشير لتقدم منتخب عُمان بهدف نظيف سجله صلاح اليحيائي عند الدقيقة الـ78، وقد احتسب الحكم ركلة جزاء لصالح العراق عند الدقيقة السادسة من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع.

تقدم أيمن حسين لتسديد ركلة الجزاء وأهدرها، ولكن الحكم أنقذه وأعاد تسديد الركلة لتحرك الحارس بشكل خاطئ في مرماه، وهنا أراد اللاعب نفسه تسديد الركلة من جديد ليجن جنون مدربه بتروفيتش.

المدرب صاحب الـ56 عامًا لم يجد حلًا أمامه لمنع أيمن حسين من تسديد الركلة مجددًا سوى الاندفاع لداخل أرض الملعب ومنع اللاعب من التسديد ومنح المهمة لزميله حسن عبد الكريم جبار.

شاهد بتروفيتش مدرب #العراق ينزل إلى الملعب لمنع اللاعب أيمن حسين من تسديدة ركلة الجزاء المعادة بعد إهداره المرة الأولى.. #مونديال_العرب pic.twitter.com/JUA408Kngf — قنوات الكاس (@alkasschannel) November 30, 2021

ورغم تصرف المدرب المونتينيجري الغريب والخارج عن النص تمامًا، إلا أن رهانه كان ناجحًا بعدما استطاع جبار تسديد ركلة الجزاء بنجاح وإدراك التعادل للمنتخب العراقي.

ما هو تاريخ كأس العرب ومن هي المنتخبات المتوجة بالبطولة؟

انطلقت بطولة كأس العرب عام 1963 بتنظيم من الاتحاد العربي لكرة القدم، ولكنها لم تُلعب سوى 8 مرات لأسباب عديدة أبرزها مرتبط بالوضع السياسي والاقتصادي للدول العربية.

وقد تُوجت العراق باللقب 4 مرات وتحمل الرقم القياسي، فيما فازت السعودية بالكأس مرتين، وحصدتها كل من مصر والمغرب وتونس مرة واحدة.

وأقيمت آخر نسخة من كأس العرب عام 2012 في السعودية وتُوج بها المنتخب المغربي بعد فوزه نظيره الليبي بركلات الجزاء الترجيحية عقب انتهاء الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1.

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