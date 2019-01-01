فيديو ..عين على الحكم – هل هدف سايبا في شباك الريان صحيح؟

رازماني سجل هدفاً مثيراً للجدل في اللقاء

فيسبوك تويتر بلال محمد

افتتح اللاعب ارمان رازماني، لاعب فريق سايبا الإيراني أهداف مباراته أمام الريان القطري، في الدقيقة الثالثة من اللقاء، الذي جمع بينهما على جاسم بن حمد.

ويستضيف الريان نظيره سايبا، في إطار المرحلة النهائية من التصفيات المؤهلة لدور المجموعات من دوري أبطال آسيا.

واعترض لاعبو الريان على حكم اللقاء، ما نينج، بعد تسجيل رازماني لهدف، بحجه أن الكرة لمست يده قبل أن يسجلها في الشباك، ولكن الحكم أشار باستكمال اللعب.

واستطاع ريفاس، خطف هدف التعادل لصالح أصحاب الأرض في الدقيقة 28 بعد تسديدة أرضية سكنت الشباك.