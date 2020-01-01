فيديو | عودة العميد قاسية - الاتحاد ينتفض ويضرب الشباب بخماسية

النمور حققوا النتيجة الأكبر في تاريخ مواجهات الليوث بالدوري

حقق اتحاد جدة فوزًا كبيرًا أمام الشباب بخماسية مقابل هدف وحيد، على ملعب الجوهرة المشعة، ضمن الجولة الـ20 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

الليث الأبيض تقدم أولًا بهدف مبكر بعد مرور عشر دقائق من الشوط الأول، عن طريق تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء بأقدام ماكيتي ديوب، لكن العميد استفاق بعدها.

وشهدت الدقيقة 16 إدراك النمور التعادل بعدما أرسل منصور الحربي عرضية من الجهة اليسرى، استلمها رومارينيو بشكل رائع، ثم مررها إلى ويلفريد بوني، ليسددها قوية في الشباك.

المزيد من الفرق

وبعدها بأربع دقائق، أحرز الاتحاد هدفه الثاني بعدما أرسل عبد الإله المالكي عرضية من ضربة ركنية، حولها حمدان الشمراني برأسية رائعة في المرمى.

الطوفان الداوي استمر وفي الدقيقة 72، تم إحراز الهدف الثالث، إذ نفذ ليوناردو جيل ركلة حرة بطريقة رائعة، أنقذها الحارس، لكنها ارتدت منه، لتجد متابعة حمدان الشمراني تُسكنها الشباك.

الدقيقة 74، شهدت إشهار الكارت الأحمر في وجه ألفريد ندياي؛ لاعب الشباب، بعدما تحصل على الإنذار الثاني، إثر عرقلة لاعب العميد وإبطاله هجمة هدف محقق بطريقة غير شرعية.

وأضاف رومارينيو الهدف الرابع في الدقيقة 77 من هجمة منظمة، انتهت بتمريرة طولية إلى الهارب من الرقابة رومارينيو، سددها قوية على يمين حارس الليوث.

وقبل نهاية المباراة بعشر دقائق ومن هجمة مرتدة، سجل رومارينيو ثاني أهداف وخامس أهداف العميد.

الفوز رفع رصيد العميد إلى النقطة 22 في المركز الـ12، بينما تجمد رصيد الشباب عند 28 نقطة في المركز الثامن.