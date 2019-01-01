فيديو - عودة الحاوي.. حفني ينقذ الزمالك ويخطف فوزًا صعبًا أمام النجوم

الزمالك يحقق فوزًا صعبًا على النجوم بالدوري المصري

عبده الليثي فيسبوك تويتر

حقق فريق الزمالك فوزًا صعبًا على نظيره النجوم، بهدف دون رد، في المباراة التي أقيمت بينهما ضمن الجولة الـ21 من الدوري المصري الممتاز.

وشهدت المباراة إثارة كبيرة في ظل عجز الفريقين في الوصول لشباك الأخر بالشوط الأول، والغيابات التي ضربت صفوف الزمالك حيث ظهر تراجع مستوى الفريق خلال اللقاء.

في الشوط الأول نجح النجوم في صد جميع محاولات لاعبي الزمالك وتضييق المساحات بشكل كبير على مهاجمين الأبيض حيث لم يشكلوا أي خطورة تذكر.

ولعل تظل كرة ساسي الأخيرة في الدقيقة 45 من عمر اللقاء، من ضربة حرة مباشرة هي الأخطر للفريق الأبيض، حيث سدد الكرة اعتلت مرمى عصام الحضري بقليل.

وفي الشوط الثاني، اعتقد الجميع أن يقوم جروس بإجراء تبديل مبكر لتعديل تمركزات لاعبي الأبيض في النصف الثاني من المباراة حتى يحسم الثلاثة نقاط.

وكاد حميد أحداد أن يقص شريط أهدافه مع الزمالك بشكل عام، وأهداف الأبيض أمام النجوم، في الدقيقة 54 بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء ولكن العارضة تصدت لها.

وأشرك السويسري كريستيان جروس المدير الفني للزمالك، أيمن حفني في الدقيقة 70 بدلًا من إبراهيم حسن، ولم ينتظر حفني كثيرًا لإسعاد جماهير الزمالك بإحراز هدف في الدقيقة 71 من أول لمسة له.

سمونى حاوى وانا حاوى ليو حفنى مستر 14..💃🏻💙#الزمالك_والنجوم pic.twitter.com/Ta5EzCmKJZ — Fatma Sobh ⚖🇦🇹🏹 (@FatmaSobh5) February 9, 2019

وشكل الزمالك بعد الهدف خطورة كبيرة على مرمى النجوم، وكاد أن يحرز الهدف الثاني في الدقيقة 74 عن طريق خالد بو طيب ولكن تألق عصام الحضري حال دون ذلك.

وعزز الزمالك صدارته للدوري المصري برصيد 48 نقطة، بينما تجمد رصيد النجوم عند 21 نقطة في المركز الـ15.