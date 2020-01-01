فيديو | عندما بصق لاعب الاتحاد في وجه مدافع الهلال

هذا الفعل البعيد عن الروح الرياضية، تسبب في غضب الشارع الرياضي السعودي.

دائمًا ما تشهد المباريات الكبرى بالدوري السعودي عبر تاريخه، أحداثًا ساخنة بين اللاعبين، وهو ما قد يثير غضب بعض الجماهير، التي تتفاعل دائمًا مع تلك الأحداث، خاصة عندما تجمع مباراة بين فريقين كبار مثل الهلال و الاتحاد ، فهناك حادثًا تسبب في غضب الجميع من جمهور الفريقين ومتابعي البطولة.

نعود إلى الوراء قليلًا، في مسابقة دوري كأس خادم الحرمين الشريفين موسم 2005-2006، في مباراة الكلاسيكو التي جمعت بين الهلال والاتحاد، صاحبي المركزين الثاني والثالث وقتها، وكان الصراع بين الفريقين على أشده لتحقيق نقاط المباراة كاملة.

وخلال سير المباراة، وفي الدقيقة 29 بالتحديد، رصدت الكاميرا الناقلة للمباراة عبر شاشات التلفاز، لحظة قيام محمد نور لاعب الاتحاد، بالبصق في وجه خالد عزيز مدافع الهلال.

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ولكن الغريب في الأمر أن خالد عزيز لم يقم بأي رد فعل تجاه ما فعله محمد نور، حيث كان حريصًا على التركيز في مجريات المباراة، دون أي يتحدث حتى مع لاعب الاتحاد محمد نور.

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هذا الفعل تسبب في إثارة الغضب بين مشجعي نادي الهلال، الذين طالبوا بمعاقبة محمد نور أشد العقاب، وأيضًا بعض المتابعين للدوري أبدوا غضبهم من هذا الأمر.

وبعد المباراة، أصدر الأمير سلطان بن فهد بن عبد العزيز، الرئيس العام لرعاية الشباب، ورئيس اتحاد الكرة السعودي، قرارًا بإيقاف محمد نور لمدة 8 مباريات، نظرًا لما بدر منه من تصرفات خارجة عن الروح الرياضية.

قرار الأمير سلطان بن عبد العزيز جاء، بناء على النتائج التي عرضتها لجنة الانضباط بالاتحاد السعودي لكرة القدم، بعد مباراة الهلال والاتحاد.

يذكر أن بطولة دوري كأس خادم الحرمين الشريفين 2005-2006، شهدت فوز الهلال على الاتحاد بهدفين مقابل هدف في نصف النهائي، ليواجه الشباب في المباراة النهائية، لينجح الليث الأبيض في تحقيق الفوز على الزعيم بثلاثة أهداف دون رد، ويتوج باللقب.