فيديو| علي الحبسي يشجع حارس منتخب عمان من المدرجات

حارس المنتخب العماني المستبعد يساند فايز الرشيدي الحارس الأساسي

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

حرص علي الحبسي، حارس مرمى منتخب عمان، في التواجد بمدرجات ملعب مباراة منتخب بلاده أمام تركمنستان، بالجولة الختامية في كأس أمم آسيا المقامة بالإمارات.

وتم استبعاد علي الحبسي حارس مرمى الهلال السعودي، من قائمة عمان قبل كأس آسيا، بسبب الإصابة التي تعرض لها قبل البطولة.

الحساب الرسمي لكأس آسيا عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" نشر مقطعًا مصورًا لعلي الحبسي، وهو يطلب أهزوجة لدعم حارس المنتخب عمان الأساسي فايز الرشيدي.

علي الحبسي ظهر خلال الفيديو وهو يطلب من مشجعي المنتخب العماني، بتشجيع فايز الرشيدي حارس المرمى بالمدرجات.

ويعد علي الحبسي هو الحارس الأساسي للمنتخب العماني خلال السنوات الماضية، حيث يغيب عن المشاركة في كأس آسيا بعد الإصابة التي تعرض لها.

ونجح المنتخب العماني في تحقيق الانتصار على تركمنستان بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، ليتأهل إلى دور الـ16 بكأس آسيا، ضمن أفضل المنتخبات أصحاب المركز الثالث بمجموعات البطولة.