فيديو | عبد الرزاق حمدالله لا يتوقف عن التسجيل وبانينكا أحدث صيحاته

هدف جديد من النجم المغربي..

واصل عبد الرزاق حمدالله التألق، وأحرز هدف التقدم لفريقه النصر في شباك أبها، في المباراة المقامة حاليًا ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وكان الدولي المغربي قد سجل هدفين في الجولة الماضية على الهلال وقاد العالمي للفوز بديربي الرياض بنتيجة 2-1.

فيديو | احتفال مميز من حمدالله بعد الفوز على الهلال

وعاد مجددًا للتألق، وهذه المرة بإحرازه هدفًا رائعًا كعادته في شباك أبها، قبل أن يحرز ركلة جزاء على طريقة بانينكا معززًا تقدم فريقه بثلاثية نظيفة.