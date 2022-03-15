فيديو | عبد الرحمن العبود يحتفل بزفافه وموعد "لا يُصدق" لعودته للتدريبات

احتفل عبد الرحمن العبود نجم الاتحاد اليوم الثلاثاء بحفل زفافه في الدمام، وقد جاء الحفل مختصرًا واقتصر على أفراد العائلة والمقربين.

اللاعب السعودي يعيش موسمًا رائعًا مع الاتحاد ويُعد من المساهمين في تواجده على صدارة جدول الترتيب، حيث سجل هدفين وصنع 4 خلال 20 مبااة في الدوري السعودي.

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ونشر برنامج "أكشن مع وليد" مقطع فيديو تضمن جزءًا من حفل الزفاف، وأجرى حديثًا مقتصرًا مع اللاعب أكد خلاله أن الدوري اتحادي.

الاتحاد يتقدم حاليًا بفارق 11 نقطة عن مطارديه، الهلال والشباب، مع بقاء مباراتين مؤجلتين للأول، و12 نقطة عن النصر صاحب المركز الرابع.

الفريق سيُواجه الحزم على ملعب الجوهرة المشعة يوم الجمعة القادم ضمن الجولة الـ25 من الدوري السعودي، ويُتوقع حضور 60 ألف مشجع اتحادي للملعب حيث بيعت جميع تذاكر المباراة.

برنامج "أكشن يا وليد" كشف عن مفاجأة كبيرة تتعلق بموعد عودة العبود للتدريبات مع زملائه عقب احتفاله بزفافه، مشيرًا إلى موعد لا يُصدق وهو صباح غدٍ الأربعاء، مما يعني أنه لم يحصل على إجازة سوى ليوم واحد لحضور حفل الزفاف.

💍 العريس (( عبدالرحمن العبود )) 👇 وغداً سيكون في تدريبات #الاتحاد للقاء فريق الحزم pic.twitter.com/IkkhHWAgLA — علاء سعيد (@alaa_saeed88) March 15, 2022

يُشار إلى أن لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم فرضت غرامة قدرها 20 ألف ريال سعودي على العبود لتواجده في غرفة ملابس الاتحاد عقب نهاية مواجهة الشباب دون أن يحق له ذلك بسبب قرار إيقافه لمباراتين على خلفيه طرده بالبطاقة الحمراء المباشرة خلال مواجهة ضمك في الجولة الـ24، وقد غاب كذلك عن مواجهة الهلال المؤجلة.