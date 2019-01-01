فيديو - ظهور بلهندة في تدريبات منفردة لتزيد الشكوك حوله

منتخب المغرب لديه عدد من الإصابات على رأسها يونس بلهندة ونصير مزراوي وكريم الأحمدي

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

غاب يونس بلهندة؛ لاعب منتخب المغرب، عن المران الجماعي لمنتخب بلاده اليوم السبت، لتزيد الشكوك حول لحاقه بمواجهة ناميبيا.

أسود الأطلس يفتتحون مشوارهم في كأس أمم أفريقيا مصر 2019 غدًا الأحد، بملاقاة ناميبيا، على استاد السلام في تمام الساعة الرابعة والنصف عصرًا.

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ويغيب بلهندة عن التدريبات منذ يومين، حيث يعاني من آلام في الكاحل، تهدد الدفع به في المباراة الافتتاحية لكتيبة الفرنسي هيرفي رينار؛ المدير الفني.

ونشر الحساب الرسمي لقناة "الرياضية" المغربية، عبر "تويتر"، فيديو يظهر به اللاعب وهو يؤدي تدريبات منفردًا على دراجة، حيث لا يزال متأثرًا بإصابته ولم يكتمل شفائه.

الان | تداريب المنتخب الوطني المغربي عشية المباراة ضد ناميبيا. #بلهندة يتمرن بمفرده على الدراجة بسبب إصابة قد تبعده عن المباراة #المغرب_ناميبيا #كأس_امم_افريقيا_2019 @EnMaroc pic.twitter.com/v4HpKVPpIi — Arryadia TV officiel (@arryadiatv) June 22, 2019

يذكر أن المغرب تقع ضمن المجموعة الرابعة، وتلاقي كوت ديفوار في المباراة المقبل يوم 28 من الشهر الجاري ثم جنوب أفريقيا في الأول من يوليو المقبل.