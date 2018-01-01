فيديو - طلائع الجيش يخطف فوزًا هامًا أمام مصر للمقاصة

المقاصة يسقط أمام الجيش بأقدام مدافعه السابق

فيسبوك تويتر عبده الليثي

حقق طلائع الجيش فوزًا صعبًا على نظيره مصر للمقاصة، بهدف دون رد، في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب "استاد الرياضة العسكري"، ضمن منافسات الجولة الـ17 من الدوري المصري الممتاز.

أحرز أحمد سامي مدافع طلائع الجيش الحالي ومصر للمقاصة السابق، هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 47 من أحداث اللقاء.

وفاجيء أصحاب الأرض الضيوف بعد بدء الشوط الثاني بدقيقتين فقط بهدف الثلاثة نقاط عن طريق تصويبة من احمد سامي بعد تلقيه عرضية من مصطفى محمد. اختيارات المحررين جول 50 | "لما لا نفوز به هذا الموسم؟" - ماني يحلم بتحقيق دوري أبطال أوروبا

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وفشلت محاولات مصر للمقاصة في العودة للمباراة مرة أخرى، لينتهي اللقاء بفوز فريق الجيش بالثلاثة نقاط في مباراة صعبة.

وارتفع رصيد الجيش إلى 21 نقطة في المركز السابع، بينما تجمد رصيد المقاصة عند 26 نقطة في المركز الثالث من ترتيب الدوري المصري الممتاز.