فيديو | طفل استغل فرصة العُمر .. وكريستيانو رونالدو يُلبي طلبه

نجم النصر مازال يحتفظ بشعبيته الجارفة

فرصة العُمر تأتي مرة واحدة، إما تستغلها وإما تفوتها .. وأحد الأطفال اليابانيين لم يُهدر فرصة عُمره أبدًا في الحصول على توقيع النجم كريستيانو رونالدو.

النجم البرتغالي متواجد مع فريقه النصر السعودي في اليابان للمشاركة في جولة ودية يلعب خلالها ضد باريس سان جيرمان وإنتر وصيف دوري أبطال أوروبا.

الطفل الياباني كان مرافقًا لرونالدو قبل دخوله أرض الملعب لمواجهة الفريق الفرنسي، فاستغل فرصة التواجد بقربه، والتي قد لا تتكرر مجددًا، وطلب الحصول على توقيعه.

رونالدو لم يرفض طلب الطفل ووقع له بالفعل على قميص النصر الخاص به وسط متابعة نجوم باريس سان جيرمان وخاصة حارس المرمى الإيطالي جانلويجي دوناروما.

يُشار إلى أن رونالدو انضم للنصر بعد فسخ عقده مع مانشستر يونايتد في يناير الماضي، وقد وقع عقدًا يمتد لموسمين ونصف مقابل 200 مليون يورو سنويًا.