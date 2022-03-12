فيديو | طفلة: لماذا لم نفز بكأس العالم؟ .. لاعب السعودية: سجلنا 3 أهداف!

الطفلة تسأل نجم السعودية: متى نتوج بكأس العالم؟

جمع موقف لطيف بين طفلتين سعوديتين مع نواف العابد صانع ألعاب نادي الشباب والمنتخب السعودي، خلال تواجده في أحد المراكز التجارية، بشأن مشاركة المنتخب السعودي في كأس العالم قطر 2022.

وودع الأخضر السعودي منافسات كأس العالم 2022، بعدما احتل المركز الرابع بترتيب المجموعة الثالثة، ضمن منافسات المونديال.

وانتشر فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والطفلة تسأل نواف العابد: "لماذا خسرنا وما سجلنا إلا هدفًا واحدًا في المونديال؟ نبغى نكسب كأس العالم".

طفلتين يُحاسبون نواف العابد:



"ليش خسرنا؟ نبغى كأس العالم pic.twitter.com/aVfrdleJgK — mohamed hany (@mohamedhany132) December 3, 2022

ورد العابد على الطفلة قائلة: "سجلنا في كأس العالم 3 أهداف وليس هدفًا واحدًا، وإن شاء الله في القادم نفوز في المونديال".

وحقق منتخب السعودية الفوز على الأرجنتين بهدفين مقابل هدف واحد، قبل الخسارة أمام بولندا بهدفين دون رد، ثم الخسارة على يد المكسيك بهدفين مقابل هدف.