فيديو | "ضم بيريرا ليس نجاحًا لرئيس الهلال، النجاح الحقيقي في الأهلي"

الكشف عن قيمة صفقات الأهلي خلال الصيف الجاري

قلل الناقد الرياضي خالد البدر من دور إدارة الهلال برئاسة فهد بن نافل في نجاح النادي بضم البرازيلي ماثيوس بيريرا نجم وست بروميتش ألبيون الإنجليزي، مؤكدًا أن النجاح الحقيقي هذا الصيف هو لماجد النفيعي رئيس النادي الأهلي.

بطل الدوري السعودي دخل في مفاوضات طويلة وشاقة للفوز بخدمات الجناح البرازيلي وقد كُللت بالنجاح أخيرًا، إذ دفع للنادي الإنجليزي 17.5 مليون جنيه استرليني ومنح اللاعب راتبًا سنويًا قدره 4.8 مليون يورو، حسبما أشارت عديد المصادر.

الدبل أوضح أن الهلال لم يجد أي منافس له على صفقة بيريرا مما جعلها سهلة، خاصة أن اللاعب لم يفز بأي بطولة في تاريخه ولم يلعب للمنتخب البرازيلي، مشيرًا إلى أن العقبة الوحيدة كانت النادي الإنجليزي وقد استجاب الفريق السعودي أخيرًا لطلباته المالية ونجح في حسم الصفقة لصالحه.

وأضاف عبر برنامج الحصاد الرياضي المذاع على قناة 24 الرياضية السعودية "الهلال تعاقد مع بيريرا لكنه لم يدخل مزايدات مع أي نادٍ، العقبة الوحيدة أمامه كانت النادي الإنجليزي والذي أجبر الهلال على دفع المبلغ الذي يريده وربح كثيرًا في لاعب لم يكن معروفًا منذ وقت قصير ولم يُحقق أي بطولة في تاريخه ولم يلعب حتى للمنتخب البرازيلي".

أضاف "الشكر الحقيقي يجب أن يُوجه إلى الداعم الحقيقي الذي دعم الصفقة وتكفل بها، حتى على الأقل نحن المشجعين والمتابعين نقوم بشكره وتقديره لأنه أثرى الدوري السعودي بصفقة فلكية".

خالد البدر : هذا هو مجموع مبالغ "صفقات" الأهلي بقيادة ماجد النفيعي.

الحصاد الرياضي ... @KhaleadBader pic.twitter.com/xbd2q10HDj — برامج قناة 24 الرياضية (@sport_24tv) August 6, 2021

البدر أوضح أن النجاح الحقيقي يُحسب لإدارة الأهلي بقيادة النفيعي، والذي قاد النادي بنجاح هذا الصيف وضم العديد من اللاعبين بشكل مجاني ودون أي دعم مالي من أحد، مشيرًا إلى أن صفقات الأهلي كافة كلفته ما يقرب من 60 مليون ريال إجماليًا.

وأضاف "ماجد النفيعي أبرم صفقات بتكلفة إجمالية بلغت 57-62 مليون ريال فقط، وتلك قيمة عقود اللاعبين الجدد كاملة، لأن كل اللاعبين أتوا بشكل مجاني، فيما الهلال ضم لاعب واحد بـ184 مليون ريال تقريبًا".

وأتم "نحن نتحدث عن 10.5 مليون يورو لباولينيو، و10 مليون للمقدوني أليوسكي، و4 ملايين يورو للسنغالي نداو، و2.5 مليون يورو للكرواتي براداريتش، هذا هو النجاح الحقيقي. وهذا بخلاف أن النفيعي تولى المسؤولية في فترة مشاكل كثيرة، فيما إدارة الهلال مستقرة تمامًا ومع هذا ظلت الإدارة 6-7 أشهر تُحاول حسم صفقة واحدة هي للمالي موسى ماريجا، عن أي نجاح تتحدثون؟ النجاح يُحسب للداعم الذي أصر على الصفقة ومنح الإدارة المال اللازم لضم اللاعب".