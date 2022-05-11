فيديو | ضربة تحت الحزام .. هالك يواجه إيقافًا طويلًا بعد الاعتداء على منافس

يواجه البرازيلي هالك مهاجم نادي أتلتيكو مينيرو خطر الإيقاف لمدة 12 مباراة بتهمة العنف الجسدي، بعد توجيه ركلة تحت الحزام لأحد منافسيه.

هالك، 35 عامًا، ارتكب ذلك الفعل المثير للدهشة خلال مباراة أتلتيكو مينيرو وكوريتيبا في الدوري البرازيلي.

حدث ذلك أثناء حيازة لاعب كوريتيبا للكرة، ومع محاولة هالك للحصول عليها دون جدوى استشاط غضبًا وأرجح قدمه لأعلى ليضرب المنطقة الحساسة لمنافسه.

وعلى الرغم من اندلاع مشاجرة جماعية بين لاعبي الفريقين قبل انتهاء المباراة بالتعادل 2-2، تلقى هالك فقط بطاقة صفراء عن فعلته.

ومع ذلك، من المقرر الآن عرض نجم بورتو السابق أمام المحكمة العليا للعدالة الرياضية.

وحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن هالك يمكن أن يتعرض لإيقاف كبير يتراوح بين 4 إلى 12 مباراة.

أما إذا حصل هالك على حكم متساهل، فإنه سيتعرض للإيقاف لثلاث مباريات، وهو ما يعادل الحصول على بطاقة حمراء مباشرة.

Brazil international Hulk kicked a Coritiba player in the nuts and only got a yellow card.pic.twitter.com/gUbQBq32tb — Sam Street (@samstreetwrites) April 25, 2022

يذكر أن هالك كان من الأسباب الرئيسية في تتويج أتلتيكو مينيرو بلقب الدوري البرازيلي في 2021، وذلك للمرة الثانية في تاريخه بعد اللقب الأول الذي حصده في 1971.

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