فيديو| صدمة للجماهير المصرية؟ إصابة محمد صلاح تثير الجدل مجددًا!

الدولي المصري ونجم ليفربول يبدو قريبًا من العودة

أثار الدولي المصري محمد صلاح جدلًا جديدًا بعد ظهوره في فيديو عبر "إنستجرام" وهو يركض بشكل اعتيادي في ملعب تدريبات ليفربول، في إشارة إلى أنه قد يعود أسرع من المتوقع.

وكان صلاح قد أصيب على مستوى العضلة الخلفية خلال مباراة مصر وغانا في كأس إفريقيا 2023 وغادر معسكر الفراعنة بعد التأهل رسميًا للدور الثاني.

أثار هذا الأمر عاصفة انتقادات واسعة في الكرة المصرية، خصوصًا أن القرار تم إعلانه من قبل المدرب يورجن كلوب قبل اتحاد الكرة المصري.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وكان مقررًا أن يستغرق الأمر بين 3 أسابيع إلى شهر من التأهيل، لكن صلاح يبدو أنه سيعود أسرع مما هو متوقع.

على كل حال، تبدو تلك أنباء جيدة لليفربول ومدربه يورجن كلوب، الذي يدرك جيدًا أهمية إكمال منافسات الموسم الجاري -الأخير له مع الريدز- ومعه نجمه الأول.