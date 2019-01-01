فيديو - شنايدر يهنئ المنتخب القطري بكأس آسيا على طريقته الخاصة

النجم الهولندي يحتفل بتتويج الأدعم بطلًا للقارة الآسيوية

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

حرص الهولندي ويسلي شنايدر؛ نجم الغرافة القطري، على تهنئة المنتخب القطري بعد تتويجه بطلًا لكأس آسيا الإمارات 2019.

الأدعم حقق إنجازًا تاريخيًا أول أمس الجمعة، بحصوله على اللقب القاري لأول مرة في تاريخه، بعد الفوز أمام اليابان بثلاثية مقابل هدف وحيد.

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وقام شنايدر بتهنئة العنابي على طريقته الخاصة، حيث نشرت قناة "الكأس" القطرية، فيديو له وهو يغني أغنية "شومي له" الشهيرة.

بعثة الأدعم عادت بالأمس إلى الدوحة حاملة للكأس، وكان في استقبالها صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد.

وجاب المنتخب القطري شوارع الدوحة بحافلة خاصة، وسط استقبال شعبي كبير، الذي احتفل مع اللاعبين على الكورنيش.