فيديو | شجار في المدرجات عقب لقاء مصر والسبب صلاح!

تسبب قميص محمد صلاح قائد منتخب مصر في أزمة بالمدرجات بعد نهاية مباراة مصر وغينيا بيساو، في الجولة الثانية من دور المجموعات في بطولة كأس أمم إفريقيا 2021، المقامة بالكاميرون.

منتخب مصر نجح في تحقيق الفوز على غينيا بيساو بهدف دون رد، سجله محمد صلاح في الدقيقة 69 من زمن اللقاء، ليحصد "الفراعنة" أول ثلاث نقاط في مشوار المجموعة الرابعة، بعد الخسارة من نيجيريا بالنتيجة ذاتها في الجولة الأولى.

ماذا حدث؟

بعد نهاية المباراة، وقيام صلاح بإجراء الأحاديث الصحفية وتسلم جائزة أفضل لاعب في المباراة، توجه قائد "الفراعنة" إلى المدرجات لتحية الجماهير.

ونشر موقع "كورة بلس" تفاصيل الشجار بين المشجع المصري وأحد المشجعين النيجيريين المتواجدين في المدرجات لحضور مباراة نيجيريا والسودان التي سبقت مباراة "الفراعنة".

وبعد شد وجذب بين المشجعين تدخل أمن الملعب، ليخرج المشجع المصري من المدرج، وهو يحتفل بالحصول على قميص صلاح في نهاية المطاف.

من المدرجات وحتى أرض الملعب.. خناقة بين مصري وكاميروني على تيشيرت محمد صلاح 👕 🤛🤜



شوف مين كسب 🤔 🇪🇬 🇨🇲#متفوتش_لعبة | #AFCON2021| #EtisalatSports | #اتصالات_راعي_الوحوش pic.twitter.com/4CiNZij8vb — Kora Plus (@KoraPlusEG) January 15, 2022

ما هو القادم لمنتخب مصر؟

منتخب مصر يحتل المركز الثاني في المجموعة الرابعة من كأس أمم إفريقيا 2021، برصيد ثلاث نقاط من مباراتين.

ويختتم منتخب مصر مباريات دور المجموعات بمواجهة عربية أمام منتخب السودان، ومن المتوقع أن تكون مباراة مشتعلة في ظل وجود احتمالات عديدة لصعود الفريقين إلى دور الستة عشر من كأس أمم إفريقيا.

ويملك منتخب مصر إمكانية الفوز أو التعادل من أجل ضمان التأهل إلى الدور الثاني من كأس أمم إفريقيا 2021.

فيما يتوجب على منتخب السودان تحقيق الفوز على مصر، وانتظار نتيجة مباراة نيجيريا وغينيا بيساو للتعرف على حظوظه في التأهل إلى الدور الثاني.

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