فيديو – شباب الأهلي دبي يكرر الفوز على الظفرة والإمارات يعمق جراح الفجيرة

فوز شباب الأهلي حرم الشارقة من تحقيق لقب الدوري هذه الجولة

فيسبوك تويتر بلال محمد

انتهت منذ قليل مباراتين من الجولة الـ 23 من بطولة دوري الخليج العربي، حيث لعب الفجيرة أمام الإمارات، واستضاف شباب الأهلي الظفرة.

في المباراة الأولى، تمكن الإمارات من تحقيق ثلاث نقاط هامة في مشواره على الهروب من مناطق الهبوط، بعد فوزه بهدف نظيف، عن طريق ماركوس أنطونيو في الدقيقة الثانية بعد ركنية من الجانب الأيسر.

وبعد مباراة اليوم، وصل الإمارات إلى النقطة 18 في المركز الثاني عشر، ليقترب خطوة من المناطق الدافئة في جدول الدوري.

بينما تجمد رصيد الفجيرة عند النقطة 15 في المركز الثالث عشر وقبل الأخير، ليقترب رسمياً من الهبوط إلى الدرجة الأولى.

وفي المباراة الثانية، خطف شباب الأهلي فوزاً هاماً على الظفرة بثلاثة اهداف لهدفين، ليؤجل رسمياً فوز الشارقة بلقب الدوري هذه الجولة، حتى في حال فوزه بمباراته.

شباب الأهلي بدأ المباراة بقوة، واستطاع أحمد خليل خطف الهدف الأول في الدقيقة 12، بعد ركلة حرة مباشرة من مشارف منطقة الجزاء.

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وأضاف عبد العزيز هيكل الهدف الثاني لفريقه في الدقيقة 27 بعد تمريرة من خليل، ليضعها هيكل من فوق الحارس، قبل أن يقلص الظفرة الفارق قبل نهاية الشوط الأول بلحظات بالنيران الصديقة من ماجد حسن لاعب شباب الأهلي.

وبعد مرور 12 دقيقة من عمر الشوط الثاني، تمكن سهيل المنصوري من العودة بالمباراة إلى نقطة التعادل، بعد تسجيله الهدف الثاني للظفرة من علامة الجزاء، بعد لجوء الحكم إلى تقنية الفيديو.

وفي الدقيقة 84، استطاع أحمد خليل تسجيل الهدف الثالث لفريق والثاني الشخصي له، من ركلة حرة مباشرة من حدود منطقة جزاء الظفرة.

وبهذه النتيجة يرتفع رصيد شباب الأهلي إلى النقطة 47 في المركز الثاني من جدول الدوري، بينما تجمد رصيد الظفرة عند النقطة 28 في المركز التاسع.