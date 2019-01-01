فيديو | شاهد أهداف الجولة الثالثة من دوري الخليج العربي الإماراتي

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

شهدت الجولة الثالثة من دوري الخليج العربي الإماراتي إحراز 20 هدفًا خلال 6 مباريات، فيما انتهت قمة الجزيرة ضد شباب الأهلي بالتعادل السلبي.

وكان نصيب الأسد من الأهداف هذه الجولة لمباراة بني ياس ضد الوحدة التي انتهت لصالح الأول بنتيجة 4-3، وقد أحرز مهاجمه الإسباني بيدرو كوندي الأهداف الأربعة.

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وحفلت الجولة بعدد من الأهداف الجميلة جدًا مثل تسديدة فيرناندو جابرييل لاعب الفجيرة ضد خورفكان وهدف إيجور كورونادو للشارقة ضد العين.

شاهد جميع أهداف الجولة ...