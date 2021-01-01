فيديو | "سوبر هاتريك جوميس" .. الهلال يبدأ المصالحة بخماسية في العين

الزعيم خسر اللقاء الماضي أمام أبها

عاد الهلال لانتصاراته بفوز كبير أمام العين بخماسية نظيفة، على ملعب مدينة الملك سعود الرياضية، ضمن الجولة الـ16 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

الزعيم وصل للشباك مبكرًا في الدقيقة التاسعة من عمر الشوط الأول، عن طريق ضربة جزاء، سددها الفرنسي بافيتمبي جوميس بنجاح، على يمين حارس المرمى أمين بخاري.

وفي الدقيقة 5+45 أضاف جوميس الهدف الثاني للأزرق، من ضربة جزاء، سددها في الزاوية نفسها.

الجزائيات تواصلت في المباراة، وتم احتساب الضربة الثالثة للزعيم في المباراة بالدقيقة 57، سددها جوميس أيضًا، محرزًا هاتريك، لكن هذه المرة في سقف المرمى.

"سوبر هاتريك" جوميس جاء في الدقيقة 78 من عمر المباراة، إذ استلم عرضية أرضية من الجهة اليمنى، وضعها مباشرةً في الشباك، لكن تم احتسابه بعد الرجوع لتقنية الفيديو، بعدما أشار حكم الراية بوجود تسلل.

خامس الأهداف تم تسجيله في الدقيقة 4+90 بأقدام سالم الدوسري، بعدما ارتدت الكرة له داخل منطقة الجزاء، من الحارس بخاري، الذي تصدى لتسديدة قبلها، لكنه لم يتمكن من إمساك الكرة، لتصل للدوسري.

الفوز رفع رصيد الهلال إلى النقطة 33 في وصافة جدول الترتيب، بينما تجمد العين عند النقط 13 في المركز الـ16.