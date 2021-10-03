فيديو | سلمان الفرج يكشف سبب تعصبه أمام جارديم

قائد الهلال يكشف حقيقة تعصبه أمام مدربه

أثار سلمان الفرج، لاعب وسط وقائد فريق نادي الهلال الجدل في اللحظات الأخيرة خلال مباراة الحزم، وذلك أمام مدربه البرتغالي ليوناردو جارديم.

الهلال تعادل أمام الحزم بهدف لمثله، في المباراة التي جمعت بينهما بالجولة السابعة ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، مساء يوم الخميس الماضي.

سلمان الفرج ظهر خلال فيديو قام بتصويره أحد المتواجدين في مدرجات ملعب مباراة الهلال والحزم، وهو يقوم بإلقاء زجاجة المياه على الأرض بعنف، معبرًا على غضبه بعد ضياع ركلة الجزاء التي احتسبت لفريقه.

لحظة غضب سلمان الفرج أمس !! pic.twitter.com/NyyHszEx3l — نواف التميمي 📊. (@Nawaf_STATS) October 1, 2021

وأهدر الفرنسي بافيتمبي جوميس، مهاجم فريق نادي الهلال ركلة الجزاء التي احتسبت لصالح فريقه بالدقائق الأخيرة، وهو الأمر الذي حرم الزعيم من نقاط المباراة كاملة.

وخلال فيديو انتشر عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أوضح الفرج حقيقة تعصبه على مدربه جارديم، بعدما أكد البعض على أنه كان غاضبًا من المدرب البرتغالي، بسبب إصراره على تسديد جوميس لركلة الجزاء.

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الفرج قال خلال الفيديو الذي ظهر فيه رفقة بعض أصدقائه: "لم أكن متعصبًا، بل كانت حماس زائد مني"، في الوقت الذي أشار أحد أصدقائه فيه إلى أنه لاعب خلوق ولا يظهر منه مثل هذه اللقطات.

#عفوا_الاسيويه_زرقاء_هلاليه

سلمان الفرج إنا مااعصب 💙🤍💙🏆👇 pic.twitter.com/TDCxrQL3NY — فيصل هداية ( الزعيم العالمي ) (@QjypY1ZikiyTZlw) October 3, 2021

وكانت بعض الجماهير قد أكدت على أن سلمان الفرج اعترض على تسديد جوميس لركلة الجزاء، ولكن جارديم أصر على هذا الأمر، وبعد إهدار الركلة أبدى الفرج غضبه ضد المدرب، ولكن سرعان ما نفى اللاعب هذا الأمر.