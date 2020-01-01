فيديو - سقوط مفاجيء للسد أمام الوكرة في دوري نجوم قطر

دوري نجوم قطر يشتعل بسقوط السد

سقط فريق السد القطري أمام نظيره الوكرة، بهدفين مقابل هدف، ضمن الجولة الثانية عشر من منافسات دوري نجوم قطر، التي أقيمت اليوم الخميس.

السد تعرض لهزيمة رابعة في الموسم الحالي من دوري نجوم قطر، حيث يحتل المركز الرابع ويشهد الموسم الحالي تراجع شديد في النتائج.

بن يطو احرز الهدف الأول سريعًا في الدقيقة 8 من عمر المباراة الذي أقيم على ملعبهم ووسط جماهيرهم ليصدم السد بقيادة الإسباني تشافي هيرنانديز.

تسديدة قوية من بن يطو من على حدود منطقة الجزاء في أقصى الزاوية اليمنى لحارس السد، أعلنت عن الهدف الأول للوكرة في المباراة.

وأضاف عمر علي الهدف الثاني للوكرة في الدقيقة 38 ليزيد من أوجاع السد في اللقاء ويبعد بفريقه بالـ3 نقاط الهامة في مشوار فريقه في الدوري.

تسديدة من عمر علي ولكنها ضعيفة وترتطم بدفاعات السد وتغير إتجهاها وتسكن شباك حارس السد، ليعلن عن الهدف الثاني لفريقه.

وقلص حسن الهيدوس النتيجة في الدقيقة 86 من عمر المباراة بالهدف الأول لصالح السد، ولكن لم يكن كافيًا لعودة فريقه إلى المباراة مرة أخرى.

فيديو : هدف #السد يقلص الفارق 1 - 2 مع #الوكرة عبر حسن الهيدوس د86 في #دوري_نجوم_QNB pic.twitter.com/S0N09DQEeY — قنوات الكاس (@alkasschannel) January 2, 2020

وارتفع رصيد الوكرة عند 15 نقطة في المركز السابع، بينما تجكد رصيد السد عند 18 نقطة في المركز الرابع.