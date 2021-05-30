فيديو | "سامي الجابر حصل على حذاء ذهبي بالخطأ .. وصاحبه يبحث عنه"

تعرف على تفاصيل الواقعة

كشف الإعلامي الرياضي تركي الحربي، عن واقعة حصول سامي الجابر، نجم نادي الهلال السابق، على جائزة الحذاء الذهبي، هداف العرب موسم 1989-1990، وذلك عن طريق الخطأ.

تصريحات الحربي جاءت ضمن الصراع حول اللاعب الذي يستحق أن يطلق عليه أسطورة الكرة السعودية، سواء ماجد عبد الله نجم النصر، أو سامي الجابر نجم الهلال.

الحربي قال خلال تصريحات عبر برنامج "الحصاد الرياضي" عبر قناة 24 الرياضية السعودية: "ماجد حصل على الحذاء الذهبي مرتين، بعدما اعتلى قائمة هدافي العرب، ولم يحصل عليها بالخطأ، بل بشكل رسمي".

شيء وحيد "بلا قيمة" تفوق به سامي الجابر على ماجد عبد الله

تركي الحربي تابع: "سامي الجابر حصل على الحذاء الذهبي مرة واحدة كهبة، وسحبت منه لمصلحة اللاعب الأردني خالد العقوري، والذي مازال حتى الآن يطالب بالحذاء الذهبي بشكل رسمي".

واستطرد قائلًا: "هذا الأمر ظهر للعلن خلال لقاء تليفزيوني، والجميع عرف أن سامي الجابر حصل على الجائزة بالخطأ ثم خجل أن يتم سحبها منه".

تركي الحربي : سامي الجابر حصل على جائزة "حذاء" بالخطأ .. واللاعب المستحق للجائزة مازال يبحث عنها.

الحصاد الرياضي ... pic.twitter.com/bC8vy50Tlm — قناة 24 الرياضية (@sport24_tv) May 29, 2021

واختتم تركي الحربي تصريحاته قائلًا: "ذهب الإعلامي اللبناني سعيد غبريس إلى الأردن من أجل محاولة مصالحة اللاعب خالد العقوري لمنحه حذاء ذهبي آخر".