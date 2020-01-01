فيديو .. ساسي يتعدى على حكم لقاء الزمالك والمصري ويتعرض للطرد

فعل صادم من ساسي أثناء لقاء الزمالك والمصري

تعرض فرجاني ساسي نجم نادي الزمالك للطرد في لقاء فريقه أمام المصري البورسعيدي ضمن منافسات الجولة 31 من الدوري المصري الممتاز على ملعب برج العرب بالإسكندرية.

الزمالك تقدم على المصري في الشوط الأول بهدف دون رد عن طريق محمود علاء من ركلة جزاء، حيث أهدر ركلة أخرى وسددها في القائم وأهدر فرصة مضاعفة النتيجة.

وحصل ساسي على بطاقة حمراء في الدقيقة 37 من عمر اللقاء بعد قيامه بالتعدي على الحكم اللقاء بنزع السماعة الخاصة بالاتصال مع أفراد الطاقم التحكيمي.

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وكان ساسي قد اعترض على عدم حصوله على مخالفة بعد تدخل لاعب المصري البورسعيدي ليشتد الصراع من جانب ساسي ويشهر في وجهه بطاقتين صفراويتين ويغادر ملعب المباراة.

وينتظر ساسي الإيقاف لمدة لا تقل عن 6 مباريات مقبلة، بسبب الفعل المشين مع حكم اللقاء بعد التصرف الصادم من قبل النجم التونسي.

ويسعى الزمالك للحفاظ على مركز وصافة الدوري المصري خلال الجولات القليلة المقبلة من أجل التأهل الإفريقي في النسخة الجديدة من دوري أبطال إفريقيا.