فيديو | رئيس النصر يستجيب لطلب طفل مصاب بالسرطان

في لفتة إنسانية رائعة، استجاب مسلي آل معمر رئيس نادي النصر، لطلب أحد الأطفال المصابين بسرطان الدم، والذي طلب زيارة لمقر العالمي، والالتقاء مع نجومه.

ما هي قصة الطفل المصاب بالسرطان؟

ظهر الطفل عبد المحسن الدوسري المصاب بسرطان الدم، عبر برنامج "الراصد" المذاع على قناة الإخبارية، وروى أنه مصاب بسرطان الدم منذ عام، وأنه يشجع نادي النصر.

عبد المحسن قال: "قالوا لي أنني أعني من سرطان الدم منذ سنة، ولكني أقوى من هذا المرض، وألقى تشجيعًا من أهلي والقريبين مني".

وواصل: "أشجع نادي النصر، وأريد هدية منه عبارة عن كرة، وأحب عبد الرزاق حمد الله، وأريد الذهاب إلى النادي ولعب الكرة مع نجوم الفريق مثل البرازيلي أندرسون تاليسكا".

كيف استجاب مسلي آل معمر للطفل عبد المحسن؟

على الفور استجاب مسلي آل معمر في لافتة إنسانية رائعة، وقام بتوجيه الدعوة له من أجل التوجه إلى مقر نادي النصر.

وأعاد آل معمر نشر فيديو عبد المحسن الدوسري، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" ليعلق عليه.

وقال رئيس النصر: "الله يحفظك يا عبد المحسن ويعطيك الصحة والعافية لأنك بطل، نجوم النصر يتشرفون باللعب معك، الله يحييك في النادي".

الله يحفظك يا عبدالمحسن ويعطيك الصحة والعافية.



لأنك بطل نجوم النصر يتشرفون باللعب معك.



الله يحييك في النادي. https://t.co/fuCnrsZwEb — مسلّي آل معمر (@musalli9) March 10, 2022

اقرأ أيضًا ..

انقذوا الدوري السعودي .. في موسم واحد هُدم الكثير!

من يفوز بالدوري السعودي 2022؟ مباريات الاتحاد والشباب والهلال والنصر المتبقية

فيديو | الطفل الباكي في الكلاسيكو .. من "سيجلطني الاتحاد" إلى فرحة عارمة