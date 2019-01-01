فيديو - ركلات الترجيح تصعد بالبحرين لنهائي خليجي 24 على حساب العراق

مباراة مثيرة بين البحرين والعراق في خليجي 24

تأهل المنتخب البحريني إلى نهائي خليجي 24، على حساب نظيره العراقي، بركلات الترجيح في نصف النهائي، بعد انتهاء الوقت الأصلي والإضافي بهدفين مقابل هدفين.

تقدم مهند علي كاظم بالهدف الأول لأسود الرافدين في الدقيقة 6 من عمر المباراة، بعد متابعة لكرة سقطت من حارس البحرين بالخطأ داخل منطقة الجزاء.

فيديو : هدف منتخب #العراق يتقدم 1 - 0 على منتخب #البحرين في الدقيقة 6 عن طريق مهند علي في نصف نهائي #خليجي24 #أهلا_بالجميع_في_دوحة_الجميع pic.twitter.com/v4GSq8OL9Q — قنوات الكاس (@alkasschannel) December 5, 2019

وأدرك المنتخب البحريني التعادل عن طريق عبدالله الهزاع في الدقيقة 14 برأسية رائعة على يمين حارس مرمى العراق بعد تلقيه عرضية من ضربة ركنية.

فيديو : هدف منتخب #البحرين يدرك التعادل 1 - 1 على منتخب #العراق في الدقيقة 14 عبر عبدالله الهزاع في نصف نهائي #خليجي24 #أهلا_بالجميع_في_دوحة_الجميع pic.twitter.com/8P2FB0U0mh — قنوات الكاس (@alkasschannel) December 5, 2019

ولكن لم ينتظر مهند علي كثيرًا حتى العودة إلى التقدم مرة أخرى وإحراز الهدف الثاني لأسود الرافدين في الدقيقة 18 بعد استغلال كرة خلف المدافعين وتقدم الحارس ليضعها في المرمى بسهولة.

فيديو : هدف منتخب #العراق يتقدم 2 - 1 على منتخب #البحرين في الدقيقة 18 عن طريق ابراهيم بايش في نصف نهائي #خليجي24 #أهلا_بالجميع_في_دوحة_الجميع pic.twitter.com/HKCELzyoH6 — قنوات الكاس (@alkasschannel) December 5, 2019

وأحرز المنتخب البحريني الهدف الثاني والتعادل مرة أخرى في الدقيقة 47 بعد تمريرة رائعة من ضربة حرة مباشرة وسط غفلة من دافاعات العراق ليستلمها محمد جاسم أمام المرمى على صدره ويضعها في الشباك.

فيديو : هدف منتخب #البحرين يدرك التعادل 2 - 2 على منتخب #العراق في الدقيقة 47 في نصف نهائي #خليجي24 #أهلا_بالجميع_في_دوحة_الجميع pic.twitter.com/u3Pq1cUzvC — قنوات الكاس (@alkasschannel) December 5, 2019

وتوجه الفريقين إلى الوقت الإضافي بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي بينهما، من أجل تحديد المتأهل إلى نهائي البطولة، ولكن لم يأت بجديد وتوجهوا إلى ركلات الترجيح.

وابتسمت ركلات الترجيح لصالح منتخب البحرين بنتيجة 5-3 ليتأهل إلى نهائي خليجي 24، وينتظر الفائز من مواجهة السعودية وقطر.