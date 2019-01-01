العراق v البحرين

فيديو - ركلات الترجيح تصعد بالبحرين لنهائي خليجي 24 على حساب العراق

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العراق والبحرين
مباراة مثيرة بين البحرين والعراق في خليجي 24

تأهل المنتخب البحريني إلى نهائي خليجي 24، على حساب نظيره العراقي، بركلات الترجيح في نصف النهائي، بعد انتهاء الوقت الأصلي والإضافي بهدفين مقابل هدفين.

تقدم مهند علي كاظم بالهدف الأول لأسود الرافدين في الدقيقة 6 من عمر المباراة، بعد متابعة لكرة سقطت من حارس البحرين بالخطأ داخل منطقة الجزاء.

وأدرك المنتخب البحريني التعادل عن طريق عبدالله الهزاع في الدقيقة 14 برأسية رائعة على يمين حارس مرمى العراق بعد تلقيه عرضية من ضربة ركنية.

ولكن لم ينتظر مهند علي كثيرًا حتى العودة إلى التقدم مرة أخرى وإحراز الهدف الثاني لأسود الرافدين في الدقيقة 18 بعد استغلال كرة خلف المدافعين وتقدم الحارس ليضعها في المرمى بسهولة.

وأحرز المنتخب البحريني الهدف الثاني والتعادل مرة أخرى في الدقيقة 47 بعد تمريرة رائعة من ضربة حرة مباشرة وسط غفلة من دافاعات العراق ليستلمها محمد جاسم أمام المرمى على صدره ويضعها في الشباك.

وتوجه الفريقين إلى الوقت الإضافي بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي بينهما، من أجل تحديد المتأهل إلى نهائي البطولة، ولكن لم يأت بجديد وتوجهوا إلى ركلات الترجيح.

وابتسمت ركلات الترجيح لصالح منتخب البحرين بنتيجة 5-3  ليتأهل إلى نهائي خليجي 24، وينتظر الفائز من مواجهة السعودية وقطر.

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