فيديو: رقم قياسي تاريخي لراموس يجعل بيريز يعض أصابع الندم

GOAL
|
فيديوالدوري الفرنسي - ليج 1باريس سان جيرمان

استطاع راموس العودة إلى القمة مجددًا بفضل الاجتهاد والمشقة في التدريبات

ومنذ بداية الموسم الحالي وهو لاعب لا غنى عنه في تشكيل المُدرب كريستوف جالتييه

الذي بات لا يسخر في أي مباراة يتواجد فيها سيرخيو راموس لدرجة أن اللاعب الإسباني بات هو اللاعب الوحيد

الذي لم يُهزم قط في أول 30 مباراة يلعبها بقميص البي إس جي

وفاز معه الفريق في 23 مباراة وتعادل في سبعة وكأنه تميمة الحظ والتفوق أينما ارتحل

ما هو أفضل دوري في الاتحاد الأوروبي؟

65886 الأصوات

شكرًا للتصويت.

سيتم مشاركة النتائج قريبًا.

ما هو أفضل دوري في الاتحاد الأوروبي؟

  • 72%الليجا
  • 8%البوندسليجا
  • 13%السيري آ
  • 8%الليج 1
65886 الأصوات

اختيارات المحررين