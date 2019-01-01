العين v الجزيرة

فيديو.. رفع أكبر علم للإمارات بملعب "هزاع بن زايد" في ديربي أبوظبي

التعليقات()
علم الإمارات
مواجهة قوية بين الجزيرة والعين في الدوري الإماراتي

قامت الجماهير المتواجدة في مباراة الجزيرة والعين، بلفتة رائعة تجاه دولتهم، أثناء عزف النشيد الوطني، قبل انطلاق اللقاء.

ويواجه الجزيرة نظيره العين، ضمن الجولة السادسة من دوري الخليج العربي الإماراتي، على ملعب هزاع بن زايد بنادي العين.

وقامت الجماهير المتواجدة في ملعب المباراة برفع أكبر علم لدولة الإمارات في المدرجات المواجهة للمقصورة الرئيسية للملعب.

اختيارات المحررين

وجاء رفع العلم بمناسبة يوم العلم الإماراتي، واحتفالًا باليوم في ديربي أبوظبي الذي يعد من أقوى المباريات في دوري الخليج العربي.

ومن المنتظر أن تكون المباراة بها الكثير من المنافسة على الثلاث نقاط من أجل تحسين مركز كلا الفريقين في ترتيب الدوري الإماراتي.

إغلاق