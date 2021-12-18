فيديو | رغم إلغاء لقاء أستون فيلا .. تريزيجيه يستعد على أرضية الملعب!

ظهر النجم المصري، محمود حسن تريزيجيه يتدرب وحيدًا على أرضية ملعب "فيلا بارك" على الرغم من إلغاء مباراة الفريق بسبب زيادة عدد الإصابات بفيرس كورونا بين لاعبي الفريق.

وكان نادي أستون فيلا أعلن تأجيل مباراته أمام بيرنلي، والتى كان من المقرر إقامتها اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الـ 18 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وحتى الآن، لم تكشف إدارة نادي أستون فيلا عن عدد الإصابات بفيروس كورونا فى صفوف الفريق أو اسماء اللاعبين المصابين.

كيف ظهر تريزيجيه؟

لقطت الكاميرات في ملعب المباراة، تريزيجيه يقوم بعمليات الإحماء على أرضية الملعب وظهر وهو يلوح للمدرجات الفارغة في لقطة طريفة.

🗣"I'm not sure who he's waving to because there can't be anyone at the grounds!" 🤣



Trézéguet out on his own just having a jog around the pitch 💪🏼 pic.twitter.com/IymJzHBwKT — Football Daily (@footballdaily) December 18, 2021

تريزيجيه لم يشارك في الدوري الإنجليزي الممتاز لما يقرب من 8 أشهر بسبب إصابته بالرباط الصليبي لكنه تواجد في قائمة الفيلانز فى المباراتين الماضتين أمام ليفربول ونورويتش سيتى، بعد تعافيه من إصابة الركبة، ولكن المدرب الإنجليزي ستيفن جيرارد فضل بقاء اللاعب على مقاعد البدلاء خلال المواجهتين.

ماذا قال أستون فيلا عن إلغاء المباراة؟

وقال الفيلانز فى بيان رسمي عبر موقعه الإلكتروني: "يمكن أن يؤكد أستون فيلا أن مباراة الدوري الإنجليزي الممتاز اليوم مع بيرنلي قد تم تأجيلها، وذلك بسبب زيادة عدد نتائج اختبار كوفيد -19 داخل فريقنا".

وأضاف البيان: "استلمنا نتائج اختبارات PCR منذ دقائق، والتي تم إجراؤها أمس قبل التدريب، وتم عزل عزل جميع الأفراد الذين ثبتت إصابتهم وفقًا لتوجيهات وبروتوكولات الدوري الإنجليزي الممتاز والحكومة".

وأتم: " يأسف النادي بشدة للإزعاج الذي لحق بنادي بيرنلي لكرة القدم ، سواء من مشجعينا أو مشجعي بيرنلي بسبب حضورهم المباراة لكنهم تصرفوا بأسرع ما يمكن هذا الصباح لتقليل الاضطراب الذي حدث".

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