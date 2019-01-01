فيديو| رصاصة برون العكسية تصعق تونس

السنغال أقرب للتأهل بالنيران الصديقة..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

تلقى المنتخب التونسي هدفاً عكسياً في شباكه خلال الوقت الإضافي لنصف نهائي كأس أمم إفريقيا 2019 ضد السنغال.

الهدف الذي أتى في الدقيقة 100، سجله ديلان برون برأسية خاطئة، عقب خروج خاطئ أيضاً من الحارس معز حسن.

وكان هذا هو أول أهداف اللقاء، حيث انتهى الوقت الأصلي بالتعادل بدون أهداف.

هدف ⚽️ "غلطة الشاطر" بألف! نيران صديقة تضع أسود التيرانغا في المقدمة.



🇹🇳 0 - 1 🇸🇳#beINAFCON #AFCON2019 pic.twitter.com/BJhubRbh2Y — beIN SPORTS (@beINSPORTS_MENA) July 14, 2019

وينتظر تحديد الفائز من هنا للتأهل إلى النهائي، لملاقاة الفائز من الجزائر ونيجيريا.

يذكر أن تونس أقصت مدغشقر بثلاثية نظيفة في ربع النهائي، بينما تأهل المنتخب السنغالي بهدف نظيف على حساب بنين.