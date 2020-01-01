فيديو | رسميًا .. حسين عبد الغني يعلن اعتزاله كرة القدم

نهاية مسيرة نجم الأهلي بعد 25 عامًا

أعلن حسين عبد الغني، أسطورة نادي الأهلي السعودي، اعتزاله كرة القدم بشكل رسمي، وذلك بعد مسيرة امتدت لمدة 25 عامًا.

عبد الغني بدأ مسيرته من نادي الأهلي في 1995 ولعب حتى 2008 قبل الاحتراف في فريق نوشاتل زاماكس ثم العودة في 2009 إلى النصر واستمر معه حتى 2017.

ولعب عبد الغني مع أحد موسم 2018-2019 قبل العودة إلى الأهلي واعتزاله هناك.

المزيد من الفرق

وقال عبد الغني في حوار على برنامج "كورة" المذاع على "روتانا خليجية": "قررت التوقف عن ممارسة كرة القدم، وأعتقد أن هذا صعب على أي لاعب لكنه قرار كان لا بد منه".

وتابع: "أود توجيه التحية للجميع، من مدربين ولاعبين وجمهور وكل من دعمني، أشعر بالحزن للاعتزال لكنني فرح أيضًا بسبب ردود الأفعال الإيجابية التي استقبلتها.

عاجل .. الكابتن #حسين_عبدالغني يُعلن إعتزاله كرة القدم عبر برنامج "كورة"#حسين_عبدالغني_في_كورة pic.twitter.com/a260hVrRa2

— برنامج كورة (@korarotana) October 15, 2020

وأردف: "أتمنى أن أكون قد قدمت إضافة للكرة السعودية سواء مع الفرق التي لعبت لها أو المنتخب. الاعتزال هو سنة الحياة لكنه لا يزال أصعب قرار اتخذته في حياتي".

أسطورة الأهلي والنصر أشار إلى أنّه كان في صراع مع نفسه قبل إعلان القرار النهائي بالاعتزال ولكنّه في الأخير حسم موقفه.

واختتم: "لست معصومًا من الخطأ ووجدت العديد من المساندين والمدعمين لي وأود شكرهم جميعًا على ذلك".

جدير بالذكر أنّ عبد الغني حقق لقب أمم آسيا مع منتخب السعودية في عام 1996.