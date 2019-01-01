فيديو – رسمياً النصر بطلاً للدوري السعودي بعد تغلبه على الباطن بهدفين

اللقب التاسع في مسيرة العالمي ببطولة الدوري

فيسبوك تويتر بلال محمد

حسم النصر، بطولة الدوري السعودي للمحترفين هذا الموسم، لصالحه بعد فوزه على الباطن، بهدفين لهدف في الجولة الأخيرة من البطولة.

وحقق العالمي البطولة، بعد وصوله للنقطة 70، وبفارق نقطة وحيدة عن الهلال صاحب المركز الثاني.

وكانت بطولة دوري حققها النصر في موسم 2014/15، وقبلها 2013/14، لتصبح هذه البطولة الثالثة للعالمي في عصر الاحتراف.

النصر بدأ المباراة بقوة، وكاد حمد الله أن يسجل اول أهداف اللقاء في الدقيقة 11 بعد تسديدة مرت بجوار القائم، بعد عرضية من أمرابط من الجانب الأيمن.

واستمرت هجمات النصر، ولكن دون خطورة حقيقة حتى الدقيقة 23، بعد ركلة ركنية من الجانب الأيمن للنصر، ارتطمت في يد سلطان غنيمان ويقرر الحكم احتساب ركلة جزاء بعد اللجوء لتقنية الفيديو.

تقدم المهاجم المغربي، لتنفيذ الركلة، ونفذها بقوة على يسار حارس البطن، معلناً عن الهدف الأول لصالح العالمي في اللقاء.

هدأت المباراة نوعاً ما بعد تقدم النصر، وبدأ الباطن في التكشير عن أنيابه بنهاية الشوط الأول وبداية الشوط الثاني.

وبعد دقيقتين من انطلاق الشوط الثاني، نجح الباطن في تسجيل هدف التعادل ولكن الحكم أشار بوجود تسلسل على العونلي.

وفي الدقيقة 57، عاد زياد العونلي من جديد وسجل هدف التعادل للباطن، بتسديدة قوية من الجانب الأيسر بعد بينية من غنيمان.

ورفض المتألق حمد الله أن يتعادل فريقه لفترة طويلة، وفي الدقيقة 59 سجل هدف التقدم للنصر من جديد بعد استلام عرضية من الدوسري، ثم تسديدة أرضية في المرمى.

وقبل نهاية المباراة بربع ساعة، كاد حمد الله أن يسجل الهاتريك من ركلة حرة مباشرة، ولكن حارس الباطن يتألق ويحافظ على فارق الهدف.