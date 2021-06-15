فيديو | رسميًا .. السعودية و الإمارات إلى التصفيات النهائية المؤهلة لمونديال 2022

الأخضر والأبيض في الصدارة

نجح المنتخبان السعودي والإماراتي في حجز مقعديهما في نهائيات كأس آسيا 2023، والتصفيات النهائية المؤهلة لكأس العالم قطر 2022.

البداية، مع الأبيض الإماراتي الذي فاز أمام فيتنام بثلاثية مقابل هدفين، على استاد زعبيل، ضمن الجولة الأخيرة من التصفيات الأولية.

علي سالمين افتتح التهديف للإمارات في الدقيقة 32 من عمر الشوط الأول، وقبل نهاية الشوط نفسه بخمس دقائق، أضاف علي مبخوت الهدف الثاني من ضربة جزاء.

خمس دقائق فقط من الشوط الثاني احتاجها محمود خميس كي يضيف الهدف الثالث للإمارات.

أما ثنائية فيتنام فتم تسجيلها في الخمس دقائق الأخيرة من الشوط الثاني، عن طريق تين لين نعيون ومينه فيونج تران.

هذا الفوز أهل الأبيض متصدرًا المجموعة السابعة برصيد 18 نقطة، فيما صعدت فيتنام كوصيف برصيد 17 نقطة.

بينما حجزت السعودية مقعدها بالفوز أمام أوزبكستان بثلاثية نظيفة، على ملعب مرسول بارك.

سلمان الفرج؛ نجم الهلال، سجل هدفي الأخضر الأول والثاني في الدقيقتين 25 و33 من عمر الشوط الأول، فيما أحرز علي الحسن؛ نجم النصر، الهدف الثالث بالدقيقة 52 من عمر المباراة.

الأخضر تأهل متصدرًا المجموعة الرابعة برصيد 20 نقطة، فيما ودعت أوزبكستان المنافسات محتلة المركز الثاني في المجموعة بـ15 نقطة.