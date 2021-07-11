فيديو | رسالة مؤثرة من الأرجنتين إلى ميسي

بكل امتنان وشكر يقدم المتتخب الأرجنتيني البطولة إلى ميسي

هنأ الحساب الرسمي لمنتخب الأرجنتين النجم ليونيل ميسي بطريقة خاصة بمناسبة فوزه بالبطولة الدولية الأولى بقميص منتخب بلاده.

بعد 28 عامًا من الجفاف لبلاد الفضة في التتويج بالألقاب القارية، استطاع ليونيل ميسي أن يرفع كأس بطولة أمريكا الجنوبية "كوبا أمريكا" بإسقاط منتخب البرازيل بهدف دون رد في إستاد ماراكانا بالبرازيل

كيف كانت رسالة الأرجنتين إلى ميسي؟

نشر الحساب الرسمي لمنتخب الأرجنتين عبر "تويتر" فيديو بـعنوان "ميسي بطل" يعبرعن الامتنان وما يشعر به الأرجنتيني خلال مشاهدة ميسي بقميص بلادهم.

يبدأ الفيديو بلقطات من الجماهير تعكس ما يفعله ميسي في الملعب على حياتهم اليومية، ثم لقطات عابرة حول مسيرة ميسي مع المنتخب مصحوبة بتعبيرات مؤثرة "ميسي المختلف.. ميسي الفخور.. ميسي أنا أستطيع الآن.. ميسي يحمل الفريق.. ميسي على قيد الحياة.. ميسي تاريخي.. ميسي أرجنتيني أكثر من أي وقت مضى.. منذ متى وأنا لم أعد أشعر" وكأن ميسي حالة يعيشها الجميع.

وينتهي الفيديو بعبارة شكر "نشكرك على جعلنا نشعر بما يجب أن نشعر به، نحن الأرجنتينيين".

Messiento más argentino que nunca 🇦🇷 Messiento campeón 🏆 pic.twitter.com/HOP7eIoOKK — Selección Argentina 🇦🇷 (@Argentina) July 11, 2021

مجد حقيقي

بعد الفشل في الوصول إلى أي نهائي بين عامي 1993 و2004 قاد ميسي منتخب الأرجنتين إلى خمس نهائيات، لم تضحك له كرة القدم في أربع (2007، 2014، 2015 و2016) لكن بالأخير خضعت للملك ليلة أمس في البرازيل.

وبهذا اللقب ضاف ميسي إلى خزائن الأرجنتين في عهده، لقب كوبا أمريكا إلى ميدالية ذهبية أولمبية وبطولة العالم تحت 20 عاما، كما أنه الهداف التاريخي لمنتخب بلاده (76 هدفا) وأكثر لاعب ارتدى قميصه على مر العصور (151 مباراة).

اقرأ ايضًا:

فيديو| ميسي ونيمار يودعان كوبا أمريكا بالدموع

ميسي يتحكم في عودة جريزمان إلى أتلتيكو

مدرب الأرجنتين ينحاز إلى نيمار ويكشف صدمة عن ميسي في كوبا أمريكا