فيديو | رسالة سلمان وكلمات المسحل .. كواليس فوز السعودية على عمان

الفرج يوجه رسالة حماسية للاعبي المنتخب السعودي

حرص النجم سلمان الفرج، قائد ولاعب وسط نادي الهلال والمنتخب السعودي، على إشعال حماس زملائه بصفوف الأخضر السعودي، قبل دقائق من انطلاق مواجهة المنتخب العماني.

المنتخب السعودي حقق الفوز على عمان بهدف دون رد، في مباراة الجولة الثانية، ضمن منافسات التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2022.

ونشر الحاب الرسمي للمنتخب السعودي، عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" فيديو به كواليس المباراة، والتي شهدت توجيه المدرب الفرنسي هيرفي رينارد، المدير الفني للأخضر بعض التعليمات المهمة للاعبين.

وبعدها قام ياسر المسحل رئيس الاتحاد السعودي بتوجيه بعض الكلمات للاعبين، وذلك من أجل الشد من أزرهم قبل مواجهة، وبعدها توجه اللاعبين إلى ملعب المباراة لإجراء عمليات الإحماء، قبل أن يعود اللاعبين إلى غرفة خلع الملابس.

وفي غرفة خلع الملابس، حرص سلمان الفرج على الحديث مع اللاعبين، وإشعال الحماس فيما بينهم من أجل تحقيق الانتصار على المنتخب العماني.

وقال الفرج للاعبين: "بسم الله ونتوكل على الله، أرى أن الجو متعب علينا وعليهم، من سيتفوق في هذه المباراة هو من سيسيطر ويمتلك الإمكانيات لذلك، ويركز من الدقيقة الأولى وحتى آخر لحظة".

قائد الأخضر تابع: "كما حدث في مباراة فيتنام، ندخل بكامل تركيزنا، نستقبل أهداف أم لا هذا توفيق من عند الله، علينا أن لا نخرج من جو المباراة، وأن نركز ونستحوذ على المباراة، في الجو هذا من يستحوذ يفوز، وقت الضغط والدفاع نلعب سويًا، نتوكل على الله".

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ياسر المسحل عاد ووجه الشكر لجميع اللاعبين والجهاز الفني، وأيضًا الفرنسي رينارد الذي هنأ اللاعبين وشكرهم على المجهود الكبير، وحسهم على الحفاظ على هذا المستوى.

ونجح المنتخب السعودي بالفعل في تحقيق الفوز، ورفع رصيده إلى النقطة السادسة، ليتشارك صدارة المجموعة مع المنتخب الأسترالي، ولكن فارق الأهداف لصالح الأخير.

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