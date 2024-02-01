فيديو | رد فعله غريب .. فيرمينو يُسجل للأهلي أخيرًا بعد غياب 174 يومًا

بشرى خير لجماهير الفريق السعودي

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يخوض الأهلي السعودي حاليًا مباراة ودية أمام النصر الإماراتي في ملعب آل مكتوم، وقد شهد اللقاء حدثًا منتظرًا لجماهير الفريق وهو عودة المهاجم روبيرتو فيرمينو للتسجيل بعد غياب 174 يومًا.

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البرازيلي كان قد انضم للراقي خلال الميركاتو الصيفي الماضي قادمًا من ليفربول الإنجليزي، ليشارك معه في 19 مباراة سجل خلالها ثلاثة أهداف، جميعها في أول ظهور له وكان أمام الحزم في أولى جولات دوري روشن السعودي يوم 11 أغسطس الماضي.

لاعب ليفربول السابق ارتبط بالرحيل خلال سوق الانتقالات الشتوي الأخير لكن الأهلي قرر استمراره في النهاية ومنحه فرصة أخرى، ويبدو أن البوادر مبشرة حيث سجل اللاعب هدف تعادل الراقي أمام النصر في اللقاء الجاري حاليًا.

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الغريب كان رد فعل فيرمينو بعد إحرازه الهدف الأول له بعد 174 يومًا، حيث اكتفى بابتسامة لطيفة واحتفال بسيط مع زملائه اللاعبين، قد يكون بانتظار هدفه الرسمي الأول بعد كل هذا الغياب للاحتفال بشكل أقوى.

يُشار إلى أن الأهلي خسر مؤخرًا نهائي كأس التحدي في دبي أمام الزمالك المصري بثلاثية نظيفة.

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