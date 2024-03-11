الاتحاد لا يحظى بموسم جيد محليًا وقاريًا

لم يتحمل محمد نور أسطورة الاتحاد اتهامات خالد الشنيف وحسين عبد الغني لجمهور فريقه بعدم الحضور والفعالية هذا الموسم، حيث انفجر غاضبًا ودافع عن الجمهور بقوة وصرامة.

الشنيف، مقدم برنامج "دورينا غير"، أبدى دهشته من اختلاف فعالية جمهور الاتحاد هذا الموسم عن الماضي، وقد سانده حسين عبد الغني بالتأكيد على أن التشجيع والحماس مختلف بالفعل.

نور لم يُفوت تلك الاتهامات دون رد، إذ قال بنبرة غاضبة ردًا على الشنيف "كيف لم تُشاهد جمهور الاتحاد بحالته الطبيعية؟ هل رأيت مباراة الاتحاد والأخدود وكيف كان الجمهور؟ الملعب لم يكن كاملًا صحيح لكن كان هناك حضور جيد لجمهور الاتحاد".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وقد عقب نجم الأهلي السابق قائلًا "الموسم الماضي كان جمهور الاتحاد يتفاعل بالكامل، كانت فعاليته مختلفة عن الموسم الجاري".

نور اعترف نسبيًا بذلك، بقوله ردًا على عبد الغني "بالتأكيد الحماس اختلف بعد كأس العالم للأندية، الجمهور أحبط نوعًا ما".

يُشار إلى أن الاتحاد يُعول على جمهوره كثيرًا في مباراة مساء غدٍ الثلاثاء أمام الهلال في إياب ربع نهائي دوري أبطال آسيا، حيث يسعى لتجاوز خسارته ذهابًا بالرياض 2-0 والمرور لنصف النهائي.