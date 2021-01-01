حقق أتلتيكو مدريد فوزاً مهماً على فياريال أعاده الى سكة الانتصارات بهدفين للاشيء سجّل أحدهما جواو فيليكس الذي خطف الأضواء بردة فعله بعد التسجيل.

مع الدقيقة 69 وبصاروخية بعيدة، تمكن جواو فيليكس من تعزيز النتيجة لأتلتيكو مدريد بعد سلسلة ابتعد بها عن الانتصارات محلياً واوروبياً،

لكن هذا الهدف، وعلى عكس ما كان مأمول منه، ترافق مع ردة فعل عكسية من اللاعب، الذي بقي هادئاً، لم يحتفل بل اعتلت وجهه ملامح غاضبة وتوجّه بالشتائم لأحد ما خارج الملعب لم تُعرف هويته.

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شاهد اللقطة:

FINAL DEL PARTIDO ⏱️

Villarreal 0️⃣🆚2️⃣ Atl Madrid

⚽ Pedraza (GEC) 25' (AM)

⚽ João Felix 69'#LaLiga 🇪🇸 🏆 pic.twitter.com/i4HQwczoE2 — El Forastero Deportivo ⚽ (@ElForastero1982) February 28, 2021

وكان فيليكس يحظى بموسم مميز تهديفياً قبل أن تنحدر أرقامه بعد الإصابة وبعض "الإشكالات" التي سُربتت بين وبين المدرب دييجو سيميوني.