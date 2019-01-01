فيديو - رامون دياز يصل القاهرة

الأرجنتيني سيقود بيراميدز خلفًا لحسام حسن

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أعلن نادي بيراميدز وصول الأرجنتيني رامون دياز؛ المدير الفني الجديد للفريق، إلى العاصمة القاهرة، من أجل بدء مهام عمله رسميًا.

وكان تركي آل الشيخ؛ مالك النادي، قد تعاقد مع الأرجنتيني خلفًا للجهاز الفني لحسام حسن؛ المدير الفني السابق.

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إقالة حسام حسن جاء عقب التعادل أمام الزمالك بثلاثية لكل فريق، ضمن مؤجلات الجولة التاسعة بالدوري المصري الممتاز.

ها هو هنا.. الداهية رامون دياز يصل مصر ⚪🔵🇪🇬🔥 pic.twitter.com/hlbIl0wWTh — Pyramids F.C. (@pyramidsfc) ٥ فبراير ٢٠١٩

وقاد بيراميدز خلال المباراة الأخيرة أحمد حسن؛ المشرف العام على الكرة بالنادي، أمام الداخلية، والتي حقق بها فريقه الفوز بثنائية نظيفة، ضمن الجولة الـ21.

ومن المقرر أن يقود دياز بيراميدز في أول مباراة رسمية له في 14 من الشهر الجاري، أمام سموحة، ضمن الجولة الـ22.

بيراميدز يحتل المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 42 نقطة، بفارق ثلاث نقاط عن الزمالك صاحب الصدارة، وإن كان للفارس الأبيض ثلاث مباريات مؤجلة.