فيديو | رابح صقر يوجه نصيحة لوليد الفراج بشأن منتخب السعودية

نصيحة من الفنان رابح صقر

وجه الفنان رابح صقر رسالة إلى الإعلامي الرياضي وليد الفراج، بشأن منتخب السعودية، الذي يستعد للمشاركة في كأس العالم قطر 2022.

الأخضر يخوض معسكرًا خلال الوقت الحالي في العاصمة الإماراتية أبو ظبي، استعدادًا للمشاركة في كأس العالم 2022.

وقال صقر بعد نهاية إحدى حفلاته: "الآن نحن في محفل دولي، أريد من الإعلاميين أن لا يضغطوا على الفريق، والمتوقع منهم شيء طيب".

وداعب صقر الفراج قائلًا: "كلامي موجه إلى وليد الفراج ومن معه في البرنامج"، ليرد عليه وليد قائلًا: "طيب يا أبو صقر أنا قادر على روحي، ولا يقدر عليهم إلا الله".

ويواجه المنتخب السعودي نظيره بنما مساء اليوم الخميس، في آخر وديات الأخضر في معسكر أبو ظبي، قبل التحرك إلى الرياض لمواجهة كرواتيا وديًا في الاستعداد الأخير للمونديال.