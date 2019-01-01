فيديو - رأسية مصطفى محمد تقود منتخب مصر الأوليمبي للفوز على مالي

مصر تفوز على مالي في كأس الأمم الإفريقية للشباب

حقق منتخب مصر الأوليمبي فوزًا هامًا على نظيره المالي، بهدف دون رد، في الجولة الأولى من منافسات كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عامًا.

منتخب مصر يقع في المجموعة الأولى بجانب كلًا من الكاميرون ومالي وغانا، حيث يتأهل أول ثلاثة مراكز في البطولة إلى أولمبياد طوكيو 2020.

في الشوط الأول تلقى المنتخب المصري صدمة قوية بعد مرور 13 دقيقة بعد تعرض ناصر ماهر لاعب الوسط لإصابة قوية بخلع في الكتف وبنسبة كبيرة أصبح خارج البطولة.

وشارك بدلًا من ناصر، عمار حمدي لاعب وسط الأهلي، وسيطر منتخب مصر على مجريات اللعب حتى تمكن مصطفى محمد من إحراز هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 29.

مصطفى محمد تلقى عرضية رائعة من أحمد أبو الفتوح، برأسية قوية داخل شباك منتخب مالي، ليضع الفراعنة في التقدم خلال باقي أحداث اللقاء.

هدف ⚽️



البلدوزر مصطفى محمد يفتتح باب التسجيل للفراعنة 💥



🇲🇱 0 - 1 🇪🇬 #AFCONU23 #beINAFCON pic.twitter.com/y4v0kIEdrO — beIN SPORTS (@beINSPORTS) November 8, 2019

وبذلك حصد منتخب مصر أول ثلاث نقاط في البطولة ويكفيه الفوز في اللقاء المقبل أمام غانا المقرر لها الإثنين المقبل على ستاد القاهرة.