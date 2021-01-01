فيديو | دوري الخليج العربي .. "هاتريك" مبخوت وإدواردو يخطف الفوز وريمونتادا الوصل

دوري الخليج العربي يواصل إثارته في جولته الـ21

انطلقت اليوم مباريات الجولة 21 من منافسات دوري الخليج العربي الإماراتي، بإقامة 4 مباريات، انتهت أول مباراتين بنفس النتيجة وهي 4 – 2 ، حيث شهدت المباريات منافسة قوية للغاية على النقاط من أجل تحسين مركزه في ترتيب البطولة.

الوصل ضرب عجمان برباعية مقابل هدفين، ضمن منافسات الجولة 21، في اللقاء الذي أقيم على ملعب "زعبيل"، في لقاء شهدت عودة قوية من الوصل.

تقدم عجمان بهدفين في الدقائق 29 عن طريق أبو بكر ستيف تراولي من ركلة جزاء، والثاني في الدقيقة 37 عن طريق ليناردو سباداسيو.

ولكن عاد الوصل سريعًا حيث أحرز ناتان فيليبي الهدف الأول في الدقيقة 40، وفي بداية الشوط الثاني عادل فابيو ليما النتيجة بالهدف الثاني في الدقيقة 49.

وواصل الوصل ضغطه على عجمان وأحرز الهدف الثالث في الدقيقة 58 من ركلة جزاء من نفس اللاعب فابيو ليما قبل أن يختتم نيكولاس أوروز الأهداف بالرابع في الدقيقة 77.

وفي مباراة أقيمت في نفس التوقيت، حقق الجزيرة الفوز على نظيره الفجيرة، بنفس نتيجة المباراة الأولى في المباراة التي أقيمت على ملعب محمد بن زايد.

تقدم الجزيرة بهدفين في أول 25 دقيقة، الأول جاء في الدقيقة 10 عن طريق خليفة الحمادي والثاني من ركلة جزاء عن طريق علي مبخوت في الدقيقة 24.

تعادل الفجيرة أيضًا، حيث أحرز بلال يوسف الهدف الأول في الدقيقة 34، وفي بداية الشوط الثاني محمد مصطفى خطف هدف التعادل في الدقيقة 47.

ولكن عاد علي مبخوت وأحرز هدفين، ليكون الهاتريك الـ13 له منذ انطلاق دوري المحترفين الإماراتي، بهدفين في الدقيقتين 89 و90 على التوالي.

وفي المباراة الثالثة، حقق شباب الأهلي الفوز على نظيره الشارقة بهدف دون رد، في اللقاء الذي أقيم على ملعب "راشد" الملعب الخاص بشباب الأهلي.

وجاء هدف اللقاء الوحيد عن طريق البرازيلي كارلوس إدواردو في الدقيقة 28 من علامة الجزاء، ليخطف 3 نقاط غالية للغاية في الموسم الحالي.

أما المباراة الأخيرة، فحقق خورفكان فوزًا قاتلًا على نظيره حتا، في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب "صقر بن محمد القاسمي".

وأحرز رامون لوبيز الهدف الوحيد في اللقاء بالدقيقة 86 من عمر المباراة، ليخطف الـ3 نقاط الغالية في مشواره بالدوري الإماراتي في الموسم الحالي.