فيديو | دليل على الرحيل؟ "بيريرا مكتئب إلى أبعد حدود"

تعرف على حقيقة رغبة بيريرا في الرحيل عن الهلال

علق الإعلامي الرياضي عبد الرحمن الجماز، على كل ما تردد خلال الساعات الماضية، حول رغبة النجم البرازيلي ماتيوس بيريرا في الرحيل عن نادي الهلال خلال الفترة الحالية.

بيريرا انتقل إلى الهلال خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، قادمًا من وست بروميتش ألبيون الإنجليزي، في صفقة هي الأضخم في تاريخ الدوري السعودي للمحترفين، والتي وصلت إلى 17.5 مليون دولار.

ما الذي تردد عن رغبة بيريرا في الرحيل عن نادي الهلال؟

غاب بيريرا عن مباراة الهلال الأخيرة أمام الحزم، بسبب الإصابة التي تعرض لها بشد عضلي، خلال الاستعداد لتلك المواجهة بالجولة السابعة ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

حسب المعلن من المركز الإعلامي للنادي العاصمي، فإن غياب ماتيوس عن اللقاء، جاء على إثر معاناته من شد عضلي في مران ليلة المباراة.

تقارير وقتها تحدثت عن رغبة اللاعب في فسخ عقده مع الهلال، نافية معاناته من أي إصابات، إنما الإصابة فقط للتستر على الأزمة لحين حلها.

ما هو الدليل على أن بيريرا لا يريد الرحيل عن الهلال؟

نشر الإعلامي الرياضي عبد الرحمن الجماز، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" فيديو للاعب فيريرا، يكشف خلاله موقف اللاعب من الرحيل.

وظهر بيريرا في الفيديو وهو مبتسم ويعبر عن سعادته مع الهلال، ويقول لأحد زملائه "يلا" باللغة العربية، ويعتبر الجماز هذا الأمر دليلًا قاطعًا على أن ما تردد حول اللاعب غير صحيح.

وعلق الجماز على الفيديو بشكل ساخر قائلًا: "مسكين بيريرا ضاق صدره مرة، ومكتئب إلى أبعد الحدود"، في إشارة للسخرية لما يتحدث عن رغبة اللاعب في الرحيل بسبب عدم شعوره بالراحة.

مسكين بيريرا ضايق صدره مره ومكتئب إلى أبعد الحدود 👇👇 pic.twitter.com/LZUQgCncNc — عبدالرحمن الجماز (@Aljamaz8910) October 6, 2021

ماذا قدم بيريرا مع الهلال؟

البرازيلي شارك في الدوري المحلي في أربع مباريات من أصل ست، صنع خلالها ثلاثة أهداف، ولم يحرز أي هدف.

فيما شارك في مباراة واحدة بدوري أبطال آسيا حتى الآن، وصنع بها هدف وحيد، ولم يسجل أيضًا.

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