فيديو | دقيقة حداد لأجل رييس وابنة إنريكي

شهدت مباراة إشبيلية وسيلتا فيجو في الليجا على ملعب رامون سانشيز بيثخوان، دقيقة من الصمت والحداد.

جاء ذلك تحية لتشانا ابنة لويس إنريكي التي توفيت بالأمس عن عمر 9 أعوام، بالإضافة إلى خوسيه أنتونيو رييس لاعب إشبيلية السابق الذي توفي في الأول من يونيو.

وكان رييس قد فارق الحياة عن عمر يناهز 35 عاماً في حادث سير أليم.

فيما توفيت تشانا أمس بعد صراع مع سرطان العظام دام لـ6 أشهر.

